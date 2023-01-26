В Сенате избраны главы комитетов
Андрей Лукин возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету.
Аскар Шакиров возглавил председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.
Суиндик Алдашев стал председателем Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
Нурторе Жусип переизбран председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке.
Али Бектаев переизбран председателем Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.
Ранее стало известно, что Маулен Ашимбаев вновь стал спикером Сената, а Жакипа Асанова избрали вице-спикером Сената.