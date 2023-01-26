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Законодательство РК

В Сенате избраны главы комитетов

В Сенате избраны главы комитетов Фото: senate.parlam.kz
26 января в Сенате Парламента РК избраны главы комитетов, сообщает Zakon.kz.

Андрей Лукин возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету.

Аскар Шакиров возглавил председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Суиндик Алдашев стал председателем Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Нурторе Жусип переизбран председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке. 

Али Бектаев переизбран председателем Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Ранее стало известно, что Маулен Ашимбаев вновь стал спикером Сената, а Жакипа Асанова избрали вице-спикером Сената.

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Анастасия Стативкина
Сенат Парламента РК Казахстан
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