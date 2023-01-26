Досаев высказался о сносе панельных домов в микрорайонах

26 января аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района озвучил позицию по сносу старых панельных домов, сообщает Zakon.kz.

Одна из горожанок в обращении к акиму попросила сохранить историю города.

"Если город дает разрешение на строительство домов и так далее, то, пожалуйста, не трогайте центр, потому что это наша история, и для меня, как алматинки, это очень важно", – отметила заявительница.

По словам акима, все новые проекты с осени 2022 года рассматриваются градостроительным советом Алматы.

"Когда говорят, давайте сохраним в нынешнем виде центр, то надо помнить, что там живут люди с коммуникациями, которые построены не в 1960 году, а в 1940-м. Мы постараемся максимально сохранить сам исторический облик, но модернизация будет происходить неминуемо, потому что людям хочется получить все блага цивилизации, как и всем остальным". Ерболат Досаев

К сожалению, отмечает аким, панельные дома обновлять невозможно.

"То, что построил АДК (Алматинский домостроительный комбинат) в свое время, эти дома считаются историей, но я считаю, что их надо снести. Потому что более 25 лет панельные дома не выдерживают, те, которые построены здесь, в микрорайонах, где мы выросли, в них даже нельзя дюбель забить в стену". Ерболат Досаев

В заключение аким заявил, что город будет обновляться.

"Исторический облик будем сохранять, но программа реновации, модернизации инженерной инфраструктуры будет полностью реализовываться", – сказал Досаев.

В сентябре 2022 года сообщалось о том, что в двух районах Алматы более 1427 домов подлежат сносу.