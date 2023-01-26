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Неизвестный установил капкан в президентском парке в Астане

Неизвестный установил капкан в президентском парке в Астане Фото: скриншот видео
26 января 2023 года в соцсетях появилось видео, снятое в президентском парке в Астане. По словам автора ролика, в парке она обнаружила капкан, в который уже попала собака, – девушка в капкане обнаружила лапку. Она предположила, что лапка – собачья, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В акимате столичного района Есиль сообщили, что специалистами подрядной организации, которые ответственны за данный участок, проводится осмотр территории.

"Будет проведен осмотр и других парков города. Обращение по данному факту было незамедлительно передано в Управление полиции района Есиль".Пресс-служба акимата района Есиль Астаны

В ведомстве жителей призвали "с ответственностью относиться к вопросам безопасности".

"Категорически запрещается оставлять на территории города капканы и другие предметы, которые могут нанести вред окружающим. За подобные нарушения грозит ответственность".Пресс-служба акимата района Есиль Астаны

Также на эту ситуацию отреагировали в столичном департаменте полиции.

"По данному факту сотрудниками полиции УП района Есиль совместно с инспекторами Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира осуществлен выезд на место, где было обнаружено приспособление для ловли животных – капкан".Пресс-служба ДП Астаны

В ведомстве отметили, что проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителей, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству.


Видео было опубликовано в Instagram-паблике zhaloby.astana.

Ранее сообщалось, что в Астане девушка провалилась в люк.

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