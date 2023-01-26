Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Астане девушка провалилась в люк

девушка упала в колодец Фото: скриншот видео
В Астане девушка упала в колодец, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, на линию "112" поступило сообщение о том, что по проспекту Ұлы Дала улицы Аныракай в открытый колодец упала женщина.

На место вызова направлены силы и средства столичного ДЧС в составе 13 сотрудников и трех единиц техники.

"В результате оперативных и профессиональных действий при помощи спасательной веревки и лестницы, а также в сопровождении спасателя из колодца была спасена девушка 1997 года рождения".  Пресс-служба ДЧС Астаны


Летом двухлетний мальчик упал в люк в центре столицы. Ему помог выбраться очевидец.

Читайте также

Спящему младенцу лезвием делают надрезы на лице: видео возмутило казахстанцев

В Туркестанской области сотрудница школы отравилась уксусом: заведено дело

Рабочий погиб под завалом руды в Карагандинской области

Анастасия Стативкина
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию
Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию
Срок уплаты налогов и платежей истекает 25 января
Срок уплаты налогов и платежей истекает 25 января
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления