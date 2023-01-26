В Астане девушка провалилась в люк

В Астане девушка упала в колодец, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, на линию "112" поступило сообщение о том, что по проспекту Ұлы Дала улицы Аныракай в открытый колодец упала женщина.

На место вызова направлены силы и средства столичного ДЧС в составе 13 сотрудников и трех единиц техники.

"В результате оперативных и профессиональных действий при помощи спасательной веревки и лестницы, а также в сопровождении спасателя из колодца была спасена девушка 1997 года рождения". Пресс-служба ДЧС Астаны





Летом двухлетний мальчик упал в люк в центре столицы. Ему помог выбраться очевидец.