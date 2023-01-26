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В Туркестанской области 15-летнюю девушку украли для замужества

В Туркестанской области 15-летнюю девушку украли для замужества Фото: pixabay
В полицию Туркестанской области поступило сообщение от жителя Шымкента. По словам мужчины, его дочь украли и принудительно выдали замуж, сообщает Zakon.kz.

Также он добавил: "согласия на заключение брака я не давал, о произошедшем узнал недавно только из социальных сетей".

Обращение мужчины опубликовала в Instagram правозащитница Дина Тансари.

В полиции Туркестанской области отреагировали и ответили, что начато досудебное расследование по ст. 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

Также было установлено, что девушка вышла замуж за знакомого. Ее мать не дала согласия и забрала девушку обратно в Шымкент.

"В настоящее время по делу назначены экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия. Дело находится на контроле ДП Туркестанской области", – заключили в пресс-службе.

13 января сообщалось о похищении школьницы в Актау. Тогда в социальных сетях появилось видео, на котором двое парней силой посадили несовершеннолетнюю девушку в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. 

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