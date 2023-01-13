В Актау трое парней похитили школьницу

В социальных сетях появилось видео, на котором двое парней силой посадили несовершеннолетнюю девушку в автомобиль. Она сопротивлялась. Затем автомобиль, за рулем которого находился третий парень, скрылся в неизвестном направлении. Инцидент произошел 6 января, сообщает Zakon.kz.

Мама девушки обратилась в полицию. По факту лишения свободы несовершеннолетней начали расследование.









Вскоре дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. Несовершеннолетняя девушка рассказала, что похититель – ее одноклассник. Они состоят в романтических отношениях.





Парень много раз говорил о том, что хочет похитить девушку, чтобы жениться. Несовершеннолетняя отказалась обвинять своего парня в похищении, сказав, что не видит с его стороны насильственных действий. Такие же показания даны одноклассником потерпевшей и его друзьями.





Для переговоров по поводу сватовства был направлен родственник. После этого девушку передали матери.



