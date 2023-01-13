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В Актау трое парней похитили школьницу

похищение, школьница, Актау Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось видео, на котором двое парней силой посадили несовершеннолетнюю девушку в автомобиль. Она сопротивлялась. Затем автомобиль, за рулем которого находился третий парень, скрылся в неизвестном направлении. Инцидент произошел 6 января, сообщает Zakon.kz.
Мама девушки обратилась в полицию. По факту лишения свободы несовершеннолетней начали расследование.


Вскоре дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. Несовершеннолетняя девушка рассказала, что похититель – ее одноклассник. Они состоят в романтических отношениях.

Парень много раз говорил о том, что хочет похитить девушку, чтобы жениться. Несовершеннолетняя отказалась обвинять своего парня в похищении, сказав, что не видит с его стороны насильственных действий. Такие же показания даны одноклассником потерпевшей и его друзьями.

Для переговоров по поводу сватовства был направлен родственник. После этого девушку передали матери.

4 сентября 2022 года девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь. После этого похищенная девушка сделала обращение. 

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Ирина Лукичева
Актау
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