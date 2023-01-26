Сотрудников КНБ арестовали в Астане

В Астане Специализированным межрайонным следственным судом города санкционирован арест трех сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана. Они подозреваются в пытках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об аресте рассказали в столичном горсуде.

"25 января 2023 года Специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых Аманова Е.И., Абдуғали Х.С., Сартаева К.Б. сроком на два месяца". Пресс-служба суда Астаны

Другие данные досудебного расследования, как пояснили в столичном горсуде, "не подлежат разглашению согласно ст. 201 УПК РК".

Ранее стало известно, что на трех сотрудников КНБ – Еркина Аманова, Хамита Абдугали, Кайрата Сартая (Погранслужба) – поступило заявление от родственников заключенных, которых, по их словам, пытали в одном из столичных следственных изоляторов ради "нужных" показаний. Как заявила родственница одного из задержанных, родных по подозрению в хищении золотосодержащей руды в Семее арестовали в марте 2021 года. По ее словам, задержанных несколько месяцев пытали в "спецподвале" КНБ, который якобы есть в столичном СИЗО.