В Астане арестовали главу городской станции скорой помощи
Фото: 103-astana.kz
Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал содержание под стражей руководителя городской станции скорой помощи Мурата Оразбаева, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе столичного горсуда:
"6 декабря 2023 года специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи".
5 декабря 2023 года в соцсетях появилась информация, что директора городской станции скорой медицинской помощи Астаны Мурата Оразбаева якобы задержали по подозрению в хищении.
Позднее стало известно, что Антикор задержал руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи".
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