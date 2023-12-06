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В Астане арестовали главу городской станции скорой помощи

В Астане арестовали главу городской станции скорой помощи Фото: 103-astana.kz
Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал содержание под стражей руководителя городской станции скорой помощи Мурата Оразбаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного горсуда:

"6 декабря 2023 года специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи".

5 декабря 2023 года в соцсетях появилась информация, что директора городской станции скорой медицинской помощи Астаны Мурата Оразбаева якобы задержали по подозрению в хищении.

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В Астане задержали руководителя городской станции скорой медицинской помощи

Позднее стало известно, что Антикор задержал руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи".

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