Санжар Ташкенбай выиграл "золото" молодежного ЧА-2023 по боксу

Казахстанский боксер-легковес Санжар Ташкенбай успешно провел финальный бой Чемпионата Азии-2023 до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), победив своего соперника в решающей встрече, сообщает Zakon.kz.

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В поединке за золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов казахстанец сразился с узбекским боксером Шодиержоном Меликузиевым. В ходе боя Санжар не дал усомниться судьям в своей силе над противником, которые в итоге отдали победу представителю Казахстана.





Теперь у чемпиона Азии-2022 среди взрослых Ташкенбая стало одним титулом больше, он также является чемпионом мира 2021 года среди молодежи.



После Санжара на ринг Бангкока поднимутся еще пять казахстанских финалистов: Нурсултан Алтынбек (54 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Абзал Серик (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг) и Диас Молжигитов (75 кг).