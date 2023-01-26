Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Санжар Ташкенбай выиграл "золото" молодежного ЧА-2023 по боксу

бокс Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанский боксер-легковес Санжар Ташкенбай успешно провел финальный бой Чемпионата Азии-2023 до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), победив своего соперника в решающей встрече, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

В поединке за золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов казахстанец сразился с узбекским боксером Шодиержоном Меликузиевым. В ходе боя Санжар не дал усомниться судьям в своей силе над противником, которые в итоге отдали победу представителю Казахстана.


Теперь у чемпиона Азии-2022 среди взрослых Ташкенбая стало одним титулом больше, он также является чемпионом мира 2021 года среди молодежи.

После Санжара на ринг Бангкока поднимутся еще пять казахстанских финалистов: Нурсултан Алтынбек (54 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Абзал Серик (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг) и Диас Молжигитов (75 кг). 

Читайте также

Казахстанские боксеры завоевали еще две золотые медали на молодежном ЧА-2023

Бывший муж Шакиры показал новую возлюбленную

УЕФА ввел изменения в отборочных играх на Евро и чемпионат мира

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Астролог назвала знаки зодиака, которые смогут разбогатеть в 2023 году
Астролог назвала знаки зодиака, которые смогут разбогатеть в 2023 году
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Генеральная прокуратура проверила нотариусы
Генпрокуратура: В Казахстане нотариусы взыскали несуществующие долги на миллиарды тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления