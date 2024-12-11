Санжар Ташкенбай нокдауном проиграл финал ЧА-2024 по боксу

11 декабря на Чемпионате Азии по боксу стартовали финальные бои среди мужчин. Первым на ринг Чиангмая (Таиланд) поднялся казахстанский чемпион мира 2023 года Санжар Ташкенбай и не смог выиграть свое второе "золото" континентального турнира за карьеру, сообщает Zakon.kz.

Самый легкий боксер нашей сборной, который выступал в весовой категории до 48 кг, потерпел неудачу в противоборстве с соперником из Узбекистана Шодиержоном Меликузиевым.

По ходу боя казахстанец оказался в нокдауне, что в итоге сказалось на решениях судей, которые отдали победу узбекскому спортсмену.

За Санжаром позже выйдут его коллеги по сборной Казахстана в попытке выиграть свои встречи.

54 кг: Махмуд Сабырхан – Шахзод Музаффаров.

57 кг: Оразбек Асылкулов – Миразизбек Мирзахалилов.

67 кг: Дулат Бекбауов – Мужибилло Турсунов.

71 кг: Аблайхан Жусупов – Хавасбек Асадуллаев.

75 кг: Диас Молжигитов – Джавохир Умматалиев.

86 кг: Бекзат Нурдаулетов – Джасурбек Юлдошев.

92 кг: Сагындык Тогамбай – Парвиз Каримов (Таджикистан).

+92 кг: Айбек Оралбай – Абудурешити Ремула (Китай).

Пока наши боксеры сражаются за высшие медали ЧА-2024, в Европе стартовали матчи шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.