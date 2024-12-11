Санжар Ташкенбай нокдауном проиграл финал ЧА-2024 по боксу
Самый легкий боксер нашей сборной, который выступал в весовой категории до 48 кг, потерпел неудачу в противоборстве с соперником из Узбекистана Шодиержоном Меликузиевым.
По ходу боя казахстанец оказался в нокдауне, что в итоге сказалось на решениях судей, которые отдали победу узбекскому спортсмену.
За Санжаром позже выйдут его коллеги по сборной Казахстана в попытке выиграть свои встречи.
54 кг: Махмуд Сабырхан – Шахзод Музаффаров.
57 кг: Оразбек Асылкулов – Миразизбек Мирзахалилов.
67 кг: Дулат Бекбауов – Мужибилло Турсунов.
71 кг: Аблайхан Жусупов – Хавасбек Асадуллаев.
75 кг: Диас Молжигитов – Джавохир Умматалиев.
86 кг: Бекзат Нурдаулетов – Джасурбек Юлдошев.
92 кг: Сагындык Тогамбай – Парвиз Каримов (Таджикистан).
+92 кг: Айбек Оралбай – Абудурешити Ремула (Китай).
Пока наши боксеры сражаются за высшие медали ЧА-2024, в Европе стартовали матчи шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.