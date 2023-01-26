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Антимонопольное расследование: как не потеряться в лабиринте

Антимонопольное расследование: как не потеряться в лабиринте Фото: Zakon.kz
Порядок проведения антимонопольного расследования с точки зрения процессуальных действий, полномочий антимонопольного органа, прав и обязанностей субъектов рынка регламентирован Предпринимательским кодексом РК.

Однако, на практике субъекты, в особенности те, кто впервые столкнулся с вниманием регулятора, могут не сразу сориентироваться и определить оптимальный порядок действий по защите своих прав.

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный ИС "Параграф" на тему "Антимонопольные расследования: как не потеряться в лабиринте". Вы получите практические рекомендации о том, какую стратегию поведения выбрать субъектам рынка при проведении расследований, в каком объеме предоставлять запрошенные АЗРК документы, какие факты использовать при доказывании своей добросовестности.

Спикеры:

  • Айтжанов А.Т., президент АО "Центр защиты конкуренции"
  • Каленов Т.А., заместитель директора департамента расследований АЗРК
  • Добриян Е.И., вице-президент АО "Центр защиты конкуренции".
  • Тенишев А.П., завкафедрой конкурентного права РАНХиГС


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