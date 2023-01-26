Антимонопольное расследование: как не потеряться в лабиринте

Порядок проведения антимонопольного расследования с точки зрения процессуальных действий, полномочий антимонопольного органа, прав и обязанностей субъектов рынка регламентирован Предпринимательским кодексом РК.

Однако, на практике субъекты, в особенности те, кто впервые столкнулся с вниманием регулятора, могут не сразу сориентироваться и определить оптимальный порядок действий по защите своих прав.

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Спикеры:

Айтжанов А.Т., президент АО "Центр защиты конкуренции"

Каленов Т.А., заместитель директора департамента расследований АЗРК

Добриян Е.И., вице-президент АО "Центр защиты конкуренции".

Тенишев А.П., завкафедрой конкурентного права РАНХиГС



