Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 27 января

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков.

Как отметили синоптики, лишь на северные регионы РК будет оказывать влияние ложбина северного циклона, с чем ожидается небольшой снег с низовой метелью, усиление ветра, на западе, севере и юге страны – туман.

Ночью на севере и востоке Алматинской области, на севере, в центре, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный мороз 25 градусов.

В Астане – переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 8-10 мороза.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 1-3 мороза.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3- 8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 мороза, днем 2-4 тепла.