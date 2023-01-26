Парламент Казахстана принял закон о лицензиях для майнеров

На пленарном заседании Сената Парламента депутаты одобрили закон РК "О цифровых активах в Республике Казахстан" и пакет сопутствующих поправок к нему, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал сенатор Бекболат Орынбеков, изменения в закон "О цифровых активах РК" и несколько сопутствующих законов составляют единый свод законов, разработанных депутатами Парламента для выполнения задач главы государства по правовому регулированию цифрового майнинга и обращение таких активов и созданию криптовалютной экосистемы в стране.

Он напомнил, что эти законы были рассмотрены на заседании Сената 19 января 2023 года. Так, было принято решение не одобрять отдельные статьи документов и вернуть указанные статьи законов в Мажилис, предложив новую редакцию. Однако Указом президента РК от 19 января 2023 года № 104 было объявлено о роспуске Мажилиса Парламента РК и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса.

Депутат пояснил, что пока Мажилис не сформирован законодательные функции за него исполняет Сенат.

"В связи с этим, руководствуясь положениями пункта 3-1 Регламента Сената, предлагается следующие решения по этим законам - все нормативные сравнительные таблицы содержат оговорки и рекомендации. В связи с подпунктом 3 пункта 55-4 Регламента Сената Парламента РК рекомендуется утвердить в новой редакции законы, указанные в сравнительной таблице, отдельными статьями – это "О цифровых активах в РК", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровых активов, информации и судебного управления", "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях", "О внесении изменений и дополнений в закон РК о реализации Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет", а также "О реализации Кодекса о налогах и других обязательных платежах в бюджет"." Бекболат Орынбеков

После обсуждения депутаты поддержали законопроекты. Таким образом, они считаются принятыми и направляются на подпись главе государства.

Как ранее указывали разработчики, закон "О цифровых активах в РК" и пакет сопутствующих поправок к нему будет регулировать деятельность майнеров. По словам руководителя рабочей группы Екатерины Смышляевой, документы разработаны во исполнение поручений главы государства по проблемам правового регулирования цифрового майнинга. Их главная цель - создание законодательной основы для сферы производства и обращения цифровых активов.

Ожидается, что эти законы позволят сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь больше иностранных инвестиций в данную отрасль, что в дальнейшем повлечет развитие экономики Казахстана в целом, повысить его конкурентоспособность и увеличить поступления в госбюджет.