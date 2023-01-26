Ажар Гиният прокомментировала видео с хиджамой младенцу

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Сената прокомментировала видео, где младенцу делают надрезы на лице, так называемую процедуру "хиджама", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ сообщили, что по данным СМИ в Атырау новорожденным делали хиджамы. В этой связи они поинтересовались, насколько это законно и будут ли наказываться, те кто проводили ребенку эту процедуру кровопускания.

"Мое отношение на сегодняшний день, не традиционной медициной занимаются люди, если они оказывают медпомощь должны лицензировать, и оказать лицензируемую деятельность. На сегодняшний день видом лицензируемой медпомощи хиджама не относятся. Поэтому по данному факту сегодня комитет разбирается, и будет проводить расследование. И в дальнейшем вот эти вопросы мы возьмем". Ажар Гиният

Она сообщила, что комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава будет разбираться по данному факту и будет в соответствии с законом принимать решение.

В этой связи журналисты поинтересовались, не рассматривает ли Минздрав возможность запрета этой процедуры в целом в Казахстане.



"Мне здесь будет очень важно мнение специалистов. Если будет обосновано, то мы рассмотрим. Сейчас я поручила, чтобы они изучили международный опыт". Ажар Гиният

26 января в Казнете люди начали распространять видео якобы лечебных процедур: на кадрах младенцу делают надрезы на лице.

