В Казахстане на учете состоят 14 тысяч бесплодных семей

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах сената сообщила, что в Казахстане на учете состоят 14 тыс. бесплодных семей. Все они, по ее словам, могут расcчитывать на ЭКО в рамках проекта "Ансаган саби", передает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что в Казахстане на диспансерном учете состояло более 14 тыс. бесплодных семей. И для обеспечения доступности такой дорогостоящей процедуры, как ЭКО, по ее словам, в стране реализуется нацпроект. Министр отметила, что по программе ежегодно 7 тыс. квот будет размещаться на проведение ЭКО.

"В нашей стране репродуктивные технологии развиты на высоком уровне и более 20 ЭКО-центров в реализации этой программы участвуют. В прошлом году в реализацию 7 тыс. квот более 2,5 тыс. женщин забеременели и родились здоровыми более 1,5 тыс. детей. Сейчас эта работа продолжается. Женщины все под наблюдением. В этом году повторно на 7 тыс. размещено и эта программа вот будет реализовываться. Доступность есть по всей стране, чтобы получить эту дорогостоящую репродуктивную технологию". Ажар Гиният

Известный акушер-гинеколог, репродуктолог Вячеслав Локшин рассказал Zakon.kz, как в нашей стране решается серьезная медицинская и социальная проблема бесплодия.

