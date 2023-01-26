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"СуперЦОН" появится в Казахстане

"СуперЦОН" появится в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин анонсировал появление "суперЦОНов" по стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на основе клиентского опыта предоставления госуслуг в Центрах обслуживания населения в МЦРИАП поняли, что граждане, получив услуги в ЦОНе, обивают пороги других инстанций: ЕНПФ, коммунальных предприятий, акиматов и других.

"Поэтому все эти организации мы хотим сконцентрировать в одном здании, чтобы все возникшие потребности граждан решались в одном месте. На сегодня мы с акиматом Астаны договорились, что это будет единое пространство, то есть "суперЦОН", для комфортного и качественного обслуживания граждан".Багдат Мусин

Ранее сообщалось, что график работы cпецЦОНов изменился в связи с легализацией автомобилей, которая стартовала с 23 января 2023 года.

Динара Халдарова
МЦРИАП Астана ЦОН eGov Мусин Багдат Казахстан
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