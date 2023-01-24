График работы cпецЦОНов изменился в связи с легализацией автомобилей
Фото: Zakon.kz
С 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. В связи с этим работа СпецЦОНов, участвующих в этом процессе продлена до 20:00, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба НАО "ГП "Правительство для граждан", по этому графику центры будут принимать посетителей до 6 февраля 2023 года, об изменении будет сообщено дополнительно.
Предварительно одобрено 5836 заявок, из них 333 казахстанца уже получили государственные номерные знаки и техпаспорта, передает пресс-служба МВД РК.
Легализации подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.
- Автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;
- Не должен состоять на криминальном учете;
- Должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;
- Автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.
Процесс продлится до 1 июля 2023 года.
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