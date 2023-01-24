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Законодательство РК

График работы cпецЦОНов изменился в связи с легализацией автомобилей

График работы изменился в связи с легализацией автомобилей Фото: Zakon.kz
С 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. В связи с этим работа СпецЦОНов, участвующих в этом процессе продлена до 20:00, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба НАО "ГП "Правительство для граждан", по этому графику центры будут принимать посетителей до 6 февраля 2023 года, об изменении будет сообщено дополнительно.

Предварительно одобрено 5836 заявок, из них 333 казахстанца уже получили государственные номерные знаки и техпаспорта, передает пресс-служба МВД РК.

Легализации подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.

  • Автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;
  • Не должен состоять на криминальном учете;
  • Должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;
  • Автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Процесс продлится до 1 июля 2023 года.

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