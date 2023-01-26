Вакцинировать девочек и мальчиков против вируса папилломы человека хотят в Казахстане

Министерством здравоохранения Казахстана разрабатывается комплексный план по совершенствованию онкологической помощи населению на 2023-2025 годы. В этом плане предусмотрено внедрение вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният в кулуарах Сената высказалась о вакцинации против ВПЧ.

"Министерством здравоохранения на сегодня разрабатывается комплексный план по совершенствованию онкологической помощи населению на 2023-2025 годы. В этом плане предусмотрены внедрение вакцинации против ВПЧ и проведение иммунопрофилактики от раковых заболеваний. Мы ее запланировали, конечно, с согласия родителей". Ажар Гиният

По ее словам, сроки введения данной вакцины будут еще обсуждаться. Далее, согласно процедуре, предстоит подготовка нормативных правовых актов и защита бюджета.

"Это дети, в основном, несовершеннолетние. Если мы защитим его в национальном календаре, то это будет бесплатно. Но если женщина уже ведет половую жизнь, то для нее, специалисты говорят, это бесполезно. Рассмотрим в рамках выделенного бюджета возможность вакцинации и мальчиков". Ажар Гиният

На уточняющий вопрос журналистов о том, какое количество вакцин нужно будет приобрести, министр сообщила, что будет проведен подсчет несовершеннолетних определенного возраста. Этим будет заниматься Комитет санэпидконтроля.