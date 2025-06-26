Мальчиков в Казахстане будут вакцинировать от вируса папилломы человека

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Вице-министр здравоохранения Тимура Султангазиева 26 июня 2025 года в кулуарах Сената рассказал, что процесс вакцинации мальчиков от вируса папилломы человека (ВПЧ) начнется через год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что с прошлого года началась вакцинация девочек от ВПЧ. "Вирус папилломы человека достаточно страшный диагноз, который в будущем может вызвать такие заболевания, как рак шейки матки или другие онкологические заболевания. В части мальчиков сейчас уже рассматривается этот вопрос. На сегодняшний день мы его прорабатываем в рамках правительства – о возможности изменения постановления правительства в части расширения. То есть, не только расширить вакцинацию среди девочек: возраст будем увеличивать. И второе – по вакцинации мальчиков. Планируется предварительно где-то через год начать эту работу", – озвучил спикер. Журналисты также уточнили, когда казахстанцы смогут получать вакцину платно и по ОСМС. "Стратегия такова, что мы должны максимально охватить имеющуюся категорию девочек. Для того, чтобы расширить дальнейший охват девочек, мальчиков, мы должны довести до 90 процентов. Потом поэтапно будем расширять на другие возрастные. Вопросы платного получения вакцины от ВПЧ мы готовы рассматривать в будущем", – сказал Тимур Султангазиев. 23 сентября 2024 года стартовала кампания по вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ).

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