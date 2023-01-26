Топ-6 конфликтных пар по знаку зодиака

Астролог Юлия Лифанова подробно рассказала, как вычислить своего конфликтного человека по знаку зодиака. Встретив его, можно пройти важные жизненные уроки, уверена эксперт, сообщает Zakon.kz.

Овен и Весы

Конфликты связаны с тем, что Овен — эгоистичен в некоторых вопросах, а Весы ищут диалог и компромисс. Овна раздражает нерешительность Весов, а Весы не понимают, почему у Овна на первом месте "Я" и нежелание учитывать противоположную сторону.





Телец и Скорпион

Конфликты связаны с тем, что Телец любит красивую картинку и по своей натуре идеалист. В то же время Скорпион любит снимать маски с людей. Он проникает в суть проблемы, показывая истинное положение вещей.

Близнецы и Стрелец

Конфликты связаны с тем, что Близнецы схватывают информацию и передают ее без лишнего погружения в суть. Стрелец любит фундаментальность, основательность и не терпит легкость бытия Близнецов.



Рак и Козерог

Конфликты проходят на почве семейных и карьерных ценностей. Рак стремится к безопасности, созданию семьи и готов все отдавать в дом. А для Козерога намного важнее социальная обертка его жизни, а вот уют и семейный быт с детьми его напрягает.



Лев и Водолей

Конфликты из-за непосредственности и правил. Водолея раздражает Лев с его тягой к самолюбованию и праздности, а Льву тяжело дает дисциплина, рамки и логичность Водолея. Оба знака про творческую реализацию, в которой важно уметь быть ребенком (как Лев), но при этом играть по правилам взрослой жизни и брать за все ответственность (как Водолей).



Дева и Рыбы

Конфликты всегда связаны с критичностью Девы и слишком расслабленным состояниям Рыб, которые не приемлют жестких рамок. Дева — знак труда и детализации. А вот Рыбы — свободные художники и бунтари. Им непросто быть вместе, пишет Wday.ru.



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