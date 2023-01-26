Топ-6 конфликтных пар по знаку зодиака
Овен и Весы
Телец и Скорпион
Конфликты связаны с тем, что Телец любит красивую картинку и по своей натуре идеалист. В то же время Скорпион любит снимать маски с людей. Он проникает в суть проблемы, показывая истинное положение вещей.
Близнецы и Стрелец
Конфликты связаны с тем, что Близнецы схватывают информацию и передают ее без лишнего погружения в суть. Стрелец любит фундаментальность, основательность и не терпит легкость бытия Близнецов.
Рак и Козерог
Конфликты проходят на почве семейных и карьерных ценностей. Рак стремится к безопасности, созданию семьи и готов все отдавать в дом. А для Козерога намного важнее социальная обертка его жизни, а вот уют и семейный быт с детьми его напрягает.
Лев и Водолей
Конфликты из-за непосредственности и правил. Водолея раздражает Лев с его тягой к самолюбованию и праздности, а Льву тяжело дает дисциплина, рамки и логичность Водолея. Оба знака про творческую реализацию, в которой важно уметь быть ребенком (как Лев), но при этом играть по правилам взрослой жизни и брать за все ответственность (как Водолей).
Дева и Рыбы
Конфликты всегда связаны с критичностью Девы и слишком расслабленным состояниям Рыб, которые не приемлют жестких рамок. Дева — знак труда и детализации. А вот Рыбы — свободные художники и бунтари. Им непросто быть вместе, пишет Wday.ru.
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