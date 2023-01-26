Мегапроект ЦА по строительству ГЭС: Узбекистан и Кыргызстан подписали инвестсоглашение
Узбекистан и Кыргызстан подписали инвестиционное соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области Кыргызстана, сообщили Газете.uz в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
Согласование основного трехстороннего соглашения о строительстве ожидается в феврале, его могут подписать в июле 2023 года.
Открытие проектного офиса по проекту Камбаратинской ГЭС запланировали на сентябрь, а разработку технико-экономического обоснования, как ожидается, начнут в июле 2024 года. Точную сумму проекта определят по итогам разработки ТЭО.
В начале января 2023 года министры энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана подписали "дорожную карту" по совместной реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.
Мощность будущей ГЭС составит 1860 МВт. Водохранилище ГЭС будет иметь объем 5,4 млрд кубометров. Станция будет ежегодно производить в среднем 5,6 млрд кВт.ч электроэнергии. Реализовать проект планируют до конца 2025 года.
Строительство ГЭС призвано помочь в решении проблем с энергоснабжением региона. Этой зимой и в Узбекистане, и в Кыргызстане наблюдались перебои с подачей электричества и тепла.