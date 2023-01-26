Мегапроект ЦА по строительству ГЭС: Узбекистан и Кыргызстан подписали инвестсоглашение

В преддверии визита президента Узбекистана в Кыргызстан между двумя странами подписано инвестиционное соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области. Основное трехстороннее соглашение с участием Казахстана планируется подписать в июле, сообщает Zakon.kz.

Узбекистан и Кыргызстан подписали инвестиционное соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области Кыргызстана, сообщили Газете.uz в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Согласование основного трехстороннего соглашения о строительстве ожидается в феврале, его могут подписать в июле 2023 года.

Открытие проектного офиса по проекту Камбаратинской ГЭС запланировали на сентябрь, а разработку технико-экономического обоснования, как ожидается, начнут в июле 2024 года. Точную сумму проекта определят по итогам разработки ТЭО.

В начале января 2023 года министры энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана подписали "дорожную карту" по совместной реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Мощность будущей ГЭС составит 1860 МВт. Водохранилище ГЭС будет иметь объем 5,4 млрд кубометров. Станция будет ежегодно производить в среднем 5,6 млрд кВт.ч электроэнергии. Реализовать проект планируют до конца 2025 года.





Строительство ГЭС призвано помочь в решении проблем с энергоснабжением региона. Этой зимой и в Узбекистане, и в Кыргызстане наблюдались перебои с подачей электричества и тепла.