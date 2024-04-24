Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан намерены совместно построить Камбаратинскую ГЭС-1

Министерство энергетики подготовило постановление "О подписании Соглашения между Правительством Казахстана, Кабинетом министров Кыргызстана и Правительством Узбекистана о совместной реализации проекта строительства и эксплуатации "Камбаратинская Гидроэлектростанция-1", сообщает Zakon.kz.

"Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан, Кабинетом министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о совместной реализации проекта строительства и эксплуатации "Камбаратинская Гидроэлектростанция-1", – говорится в документе.

Цель соглашения – определение условий сотрудничества между сторонами в рамках реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын в Кыргызской Республике и дальнейшей ее эксплуатации.

Основными принципами сотрудничества между сторонами в рамках реализации проекта являются:

гарантированная покупка всего объема вырабатываемой на Камбаратинской ГЭС-1 электроэнергии организациями, определяемыми сторонами;

принятие решений на основе консенсуса;

управление режимом работы Камбаратинской ГЭС-1 с учетом обеспечения согласованных сторонами объемов попуска воды.

Для реализации проекта стороны создают на территории Кыргызстана отдельное АО со следующим долевым участием сторон в проекте и уставном капитале общества: кыргызская сторона – 34%, казахстанская сторона – 33% и узбекская сторона – 33%.

Каждая сторона самостоятельно определяет учредителя Общества со своей стороны и по дипломатическим каналам уведомляет другие стороны.

При этом долевое участие сторон остается неизменным с полным исключением возможности объединения, передачи и продажи своих долей.

Основными источниками финансирования проекта являются собственные средства учредителей общества, привлекаемые заемные и грантовые средства международных финансовых институтов и коммерческих банков.

Как поясняется, Камбаратинская гидроэлектростанция -1 имеет стратегически важное значение для Казахстана и в целом для региона Центральной Азии как водохранилище, которое обеспечит многолетнее регулирование стоков реки Сырдарья.

"Вместе с тем участие Казахстана в строительстве Камбаратинской ГЭС-1 в корне является задачей, решение которой обеспечит управление Камбаратинской ГЭС-1 для постепенного перевода режима работы Токтогульской ГЭС из энергетического в ирригационный, что повысит устойчивость водоснабжения южных регионов областей Казахстана в вегетационный период", – говорится в пояснительной записке.

Оговаривается, что период реализации проекта будет определен и согласован сторонами в отдельных соглашениях или дополнением к данному соглашению по итогам актуализации и утверждения ТЭО проекта.

По окончании периода реализации проекта акции и активы Камбаратинской ГЭС-1 полностью переходят в собственность кыргызской стороны (КР).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 мая.

