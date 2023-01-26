В Антикоре озвучили шесть основных вопросов, которые особенно волнуют алматинцев

Алматы является одним из самых инвестиционно-привлекательных регионов страны и на сегодня лидирует по производству продукции малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем, в ведущих сферах города существуют очень серьезные проблемы, которые сильно волнуют горожан, сообщает Zakon.kz.

Первое - строительство и жилье. Алматинцы сильно озабочены качеством сооружений, а также коррупцией при выделении социального жилья и проблемами развития окраин.

Второе - экология, а именно вопросы использования земель особо охраняемых природных территорий, застройки вблизи водоохранных зон и загрязнения воздуха.

Третье - экономика и финансы. Жители южного мегаполиса хотели бы, чтобы со стороны компетентных органов было пристальное внимание к использованию средств, выделяемых на экономическое развитие города.

Четвертое - фискальная сфера, то есть таможня, контрабанда, недопоступление налогов.

Пятое – земля. Граждане недовольны точечной застройкой города и незаконным распределением земель.

Шестое - социальная сфера. Здесь, прежде всего, можно отметить образование и здравоохранение.

Это главные проблемы, с которыми часто сталкиваются алматинцы. В связи с этим Антикор города Алматы задался целью выявить, по каким причинам происходят коррупционные правонарушения в данных сферах и стали проводить по ним антикоррупционный мониторинг, а в двух из них - экологии и распределении земельных участков под бизнес - анализы коррупционных рисков.

По индексу качества воздуха Алматы занимает третье место в списке самых загрязненных городов в стране. Более того, мониторинг социальных сетей показал ряд проблемных вопросов, связанных с экологией и окружающей средой мегаполиса. Вместе с тем, в прошлом году был проведен ряд досудебных расследований в отношении сотрудников управления экологии. Руководитель Антикоррупционной службы г. Алматы Асхат Оразхан

Что касается распределения земельных участков под бизнес и подведения к их объектам инфраструктуры, то, по словам главы Антикора, в первую очередь они стали анализировать подразделения тех госорганов, которые, чтобы начать вести бизнес, обязательно должны иметь соответствующие разрешительные функции.

- К сожалению, уже на начальных этапах анализа были выявлены коррупционные риски на всех стадиях предоставления земельных участков, - говорит Асхат Оразхан. - К примеру, есть факты необоснованных отказов, предоставления участков без торгов, а также ущемление прав предпринимателей в результате волокиты при предоставлении земельных участков.

Руководитель Антикора пообещал, что обращениям бизнеса в государственные инстанции и суды будет уделено особое внимание. К этой работе привлекаются не только заинтересованные госорганы, но и НПО, члены общественного совета и представители гражданского общества.

На сегодня в южном мегаполисе зарегистрировано более 250 тысяч малого и среднего предпринимательства, он является одним из самых инвестиционно-привлекательных регионов страны и лидирует по производству продукции малого и среднего предпринимательства. Но, не смотря на то, бизнес здесь развивается еще не столь эффективно, как хотели бы того горожане.

Предприниматели часто сталкиваются с такими проблемами, как получение различного рода разрешительных документов, налогообложение и налоговые проверки, миграционные вопросы, волокита, сложности, связанные с правовыми коллизиями и так далее. Это все является благодатной почвой для незаконного решения вопросов и различных коррупционных схем, поэтому мы акцентируем внимание на превентивную часть. Руководитель Антикоррупционной службы г. Алматы Асхат Оразхан

Как заявил Асхат Оразхан, если от профилактики коррупции не будет результатов, то они будут принимать более жесткие меры: "К примеру, в прошлом году департаментом были зарегистрированы 24 преступления по фактам вмешательства в малый средний бизнес, поэтому мы будем принимать беспрецедентные меры по поддержке и защите прав и законных интересов предпринимателей. Для этого создана мобильная группа, которая будет незамедлительно выезжать по проблемным вопросам бизнесменов и точечно их решать".

В состав мобильный группы, помимо сотрудников Антикора, вошли представители малого и среднего бизнеса, профессиональных бизнес-ассоциаций, НПП "Атамекен" и общественных советов. Они каждый месяц на различных площадках бизнес-ассоциаций будут проводить "День предпринимателя" и рассматривать их жалобы, обращения, предложения.