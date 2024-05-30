"Народный юрист": какие вопросы экспертам задают алматинцы

Акция проходит сегодня, 30 мая 2024 года, более чем в 195 населенных пунктах страны, в том числе в Алматы. Журналист Zakon.kz побывала на мероприятии и узнала, какие проблемы больше всего волнуют горожан.

Посетителей принимают с 17:00 по двум адресам – в Caspian University (Каспийском университете) и Университете им. Кунаева.



По словам генерального директора "ЮрИнфо" Михаила Коломина, среди кейсов, с которыми приходят люди, сложно выделить что-то одно – каждая ситуация уникальна.

Фото: Zakon.kz

"Мы сегодня здесь собрали всех, у нас нет "белых пятен". Нет таких вопросов, на которые здесь не получат ответ. Здесь госорганы, юристы, адвокаты по всем отраслям права", – сказал Михаил Коломин.

Как отметил спикер, население особенно интересуют проблемы мошенничества, брака и семьи, наследства, взыскания долгов, банкротства, регистрации, миграции, ДТП, страховых выплат и т. д.

Фото: Zakon.kz

После встречи со специалистом обратившийся не только получает консультацию, но и может рассчитывать на безвозмездную помощь юриста в доведении его дела до конца.

Впрочем, не обходится без интересных казусов. Михаил вспомнил историю, произошедшую на одной из прошлых акций: находившийся в розыске гражданин пришел на мероприятие с целью найти стражей порядка и... сдаться им. Свой поступок мужчина объяснил тем, что "устал бегать".

Юрист Вячеслав Сташков принимает участие в "Народном юристе" уже во второй раз. Считает, что очень важно поддерживать проекты, повышающие правовую осведомленность граждан.

Фото: Zakon.kz

"Будем помогать людям, посыл такой. В прошлом году приняли ряд граждан – 90% ушли довольные, были удовлетворены все их просьбы касательно запутанных гражданско-правовых споров. Благодаря нашим рекомендациям дела разрешались успешно – люди потом связывались, благодарили. Одно из таких дел, например, – люди по отмене сделки лишались своего имущества. Рекомендации были учтены, апелляционный суд удалось выиграть", – рассказал Сташков.

Дела пришедших за подмогой алматинцев действительно оказались одно сложнее другого.

"Взяли деньги за ремонт – ничего не сделали. Уже пятеро человек пострадали от этих мошенников, я одна из них. А пока все это волокитится, велик риск, что никто из нас не вернет свои деньги обратно", – поделилась с нами Олеся.

Женщина надеется, что советы профессионалов помогут сдвинуть дело с мертвой точки.

Еще одна горожанка пожаловалась на незаконное отстранение от работы. Девушка устроилась в другое место, но ситуация усугубляется тем, что она до сих пор числится в штате бывшего работодателя, а это затрудняет трудоустройство в компанию, где наша собеседница очень хочет продолжить построение своей карьеры.

История Нелли Ивановны и вовсе вызывает шок. 14 лет назад сына женщины убили. Преступника задержали и осудили, но он каким-то образом бежал и скрылся в России. Уже более десятилетия мать пытается добиться наконец возмездия. Со своей бедой она пришла на встречу с представителями Генпрокуратуры.

Местная жительница Сауле недовольна качеством оказания медицинских услуг в одной из больниц. Она считает, что халатность врачей и неправильно поставленный диагноз повлекли смерть ее родственника.

"Я не только для себя, я хочу, чтобы на нас, простых казахстанцев, обратили внимание и навели порядок", – объясняет Сауле.

Посетители акции очень разные, как и их рассказы. Но все они нуждаются в крепкой руке помощи. И надеются, что "Народный юрист" им ее протянет.