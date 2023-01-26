Жакип Асанов рассказал о плюсах и минусах своей работы главой Верховного суда Казахстана

Фото: sud.gov.kz

Заместитель председателя Сената Жакып Асанов в кулуарах Палаты рассказал о неудачах и достижениях в должности главы Верховного суда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, чего он стыдится, как бывший глава Верховного суда. "Стыдно за многих моих коллег, которые допускали очень серьезные нарушения. А я ничего не мог сделать. Я когда с журналистами встречался в прошлом году, они спрашивали, расскажите что важно для судьи, я сказал: "Независимость". Депутат, вице-спикер Сената Парламента Жакип Асанов Он также рассказал, какими достижениями в должности председателя Верховного суда он гордится. "Вот если единственное сказать достижение, я вот этим очень горжусь. Именно по моей инициативе удалось добиться, чтобы случайные люди не становились судьями. За 5 лет ни один мой знакомый или родственник судьей не стал. Почему, потому что мы сделали такую систему, такие создали фильтры, любой человек без образования не может быть судьей, если он не квалифицирован". Жакип Асанов

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