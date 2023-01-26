Три линии ЛРТ намерены запустить в Алматы до 2040 года

Три линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) планируют построить в Алматы до 2040 года, сообщает Zakon.kz.

Акимат города Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" продолжают общественные обсуждения нового Генерального плана города Алматы до 2040 года.

В ходе презентации были представлены планы по развитию общественного транспорта.

Наравне с проектом линий скоростного автобусного транспорта (БРТ) будет развиваться и рельсовый транспорт. Так, согласно Генеральному плану к 2040 году протяженность линии метро должна составить 32 км, на сегодня существующая линия занимает 13 км.

По словам генерального директора ТОО "НИИ "Алматыгенплан" Асхата Садуова, будет завершаться линия метро до рынка "Барлык". Вторая линия будет проходить под Рыскулова, третья пройдет через плотные участки в нижней части города по улице Толе би от транспортно-пересадочного узла "Барлык" на западе города до улицы Желтоксан. По ней она спустится до вокзала Алматы-2 и через этот промежуточный узел будет связана через пробиваемую улицу Райымбека с Восточными воротами города.

"Следующую линию мы предлагаем провести через верхнюю часть города, она свяжет район Орбиты с первой линией ЛРТ, будет спускаться по Жарокова. У нас имеются сейчас железнодорожные пути по Торайгырова и Момышулы, и мы видим перспективу в их использовании. Мы планируем на западе связать вторую линию с новым вокзалом и в будущем провести еще одну линию через западные и северные полицентры". Генеральный директор ТОО "НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов

Кроме того, до 2040 года в Алматы должно быть построены три линии ЛРТ.



Первую линию (по Толе би до Талгарского тракта, протяженность - 31 километр) планируется построить в период с 2025 по 2030 год. Вторую (по улицам Жарокова, Тограйгырова, через Момышулы до западного хаба – протяженность - 16 километров) с 2027 по 2032 год. Третья линия (через улицы вдоль БАКа, вниз до Жумабаева и по Хмельницкого дойдет до Талгарского тракта, протяженность - 29 километров) должна быть построена с 2030 по 2040 год.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы



