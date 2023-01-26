Стилист озвучил главные тренды в прическах и стрижках

Стилист Леонид Романов рассказал о ключевых трендах в стрижках, прическах в 2023 году. Кудри, завитки, волны и локоны — неотъемлемые атрибуты современной прически. Также набирает популярность большая челка, сообщает Zakon.kz.

В этом году актуален чистый, светло-желтый или почти белый, молочный блонд. Специалист напомнил, что добиться красивого и здорового окрашивания в блондинку можно после правильного обесцвечивания волос. После этого наносится необходимый цвет.

Чтобы создать яркий образ, можно покрасить волосы в красный цвет. По словам стилиста, модными в 2023 году также будут янтарные и золотые оттенки волос. Также модным будет оттенок фиалки.

В современных образах прослеживается ностальгия по 60-м и 90-м годам. Стилист призвал обратить внимание на классическую стрижку сессон, а также на укладку в стиле Мэрилин Монро, пишет "Профиль".

В Казахстане подорожали мужские стрижки на 17% за год.

