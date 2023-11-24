Популярный стилист рассказал, какие стрижки сейчас в тренде
Фото: freepik
Российский стилист Влад Лисовец заявил, что в моде сейчас легкость и небрежность в стрижке и укладке, а также сейчас актуальны эксперименты с челкой, сообщает Zakon.kz
"Зачастую нам всем не хватает - лёгкости. Да, в волосах она тоже может присутствовать, в вашей стрижке, укладке. Мы больше не носим вылизанные укладки "волос к волоску", идеально выпрямленные утюжком. Вот как проснулись, так и отправились на встречу своим приключениям", - посоветовал на своем сайте модный эксперт.
Лисовец отметил, что в число трендов вошли челки. Он порекомендовал экспериментировать с ее видами.
Мужчин стилист призвал больше не брить виски, а носить такие стрижки, "будто последний раз они посещали своего мастера еще до локдауна".
Ранее другой популярный стилист назвал самую нужную вещь в гардеробе на осень.
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