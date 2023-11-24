Популярный стилист рассказал, какие стрижки сейчас в тренде

Российский стилист Влад Лисовец заявил, что в моде сейчас легкость и небрежность в стрижке и укладке, а также сейчас актуальны эксперименты с челкой, сообщает Zakon.kz

"Зачастую нам всем не хватает - лёгкости. Да, в волосах она тоже может присутствовать, в вашей стрижке, укладке. Мы больше не носим вылизанные укладки "волос к волоску", идеально выпрямленные утюжком. Вот как проснулись, так и отправились на встречу своим приключениям", - посоветовал на своем сайте модный эксперт.

Лисовец отметил, что в число трендов вошли челки. Он порекомендовал экспериментировать с ее видами.

Мужчин стилист призвал больше не брить виски, а носить такие стрижки, "будто последний раз они посещали своего мастера еще до локдауна".

Ранее другой популярный стилист назвал самую нужную вещь в гардеробе на осень.