Турагента, обманувшего клиентов на 11 млн тенге, приговорили к трем годам колонии
Фото: freepik
В Караганде осудили женщину, работавшую турагентом и обманувшую своих клиентов, сообщает Zakon.kz.
Летом 2022 года предпринимательница собрала с жителей Караганды, Жезказгана и Астаны более 11 миллионов тенге за путевки в Грузию и Турцию, а деньги присвоила, передает Первый канал "Евразия".
Судебное разбирательство длилось три месяца, и 26 января ей вынесли приговор – три года колонии. Наказание смягчили ввиду наличия у карагандинки маленького ребенка.
Свою вину турагент в суде не признала. Объясняет, что бывают в бизнесе проблемы и ей просто не повезло.
"Пожематкина достоверно понимала и знала об отсутствии денежных средств в кассе и невозможности отправки туристов, поэтому привлекала новых и новых туристов и их денежными средствами отправляла на отдых тех туристов, срок поездки которых подходил". Судья Казыбекбийского районного суда Айгуль Мурзабекова
Осужденная и ее адвокаты намерены подавать апелляцию. Но пострадавшие решением суда довольны и все еще надеются вернуть свои деньги.
К тому же суд обязал осужденную возместить весь ущерб.
"Обвинительным приговором мы довольны. Учитывая, что при возмещении ущерба ее могут отпустить досрочно, я думаю, что она постарается оплатить, возместить нам ущерб 100%". Пострадавшая Айсулу Бекжигитова
"У нее были уже финансовые проблемы и муж сказал, что деньги она потеряла на ставках. В этот раз она не дала комментарий – куда делись деньги – предполагаем, что проблема аналогичная". Пострадавший Андрей Маценко
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