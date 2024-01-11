Менеджер банка оформлял кредиты на клиентов в Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, обманувшего 47 клиентов на 21 миллион тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 31-летний житель Туркестанской области, работая ранее менеджером в одном из банков, используя документы посетителей, пришедших в банк по интересующим их вопросам, оформил займы на их имена.

"В полицию Казыгуртского района обратилась группа местных жителей. По словам потерпевших, неизвестный оформил на их имя кредиты. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье "мошенничество". В ходе следственно-оперативной работы стражи порядка задержали подозреваемого в мошенничестве", – сообщили в ДП Туркестанской области.

Мужчину подозревают в обмане 47 человек. Общий ущерб составил около 21 миллиона тенге. Подозреваемый арестован.

Ранее мы рассказывали о похожей истории, которая произошла летом 2023 года в Кокшетау: оказалось, что менеджер банка похитил деньги клиента и проиграл их на ставках.