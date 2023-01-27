Президенту Туркменистана присвоили звание генерала армии

26 января меджилис Турменистана вынес постановление о присвоении Сердару Бердымухамедову воинского звания генерала армии, передает Zakon.kz.

"Присвоить воинское звание генерала армии Президенту Туркменистана, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу", — сказано в постановлении.

Текст документа опубликован изданием "Золотой век".

Сердар Бердымухамедов занял пост президента Туркменистана в марте 2022 года, сменив своего отца.

В мае прошлого года матери Сердара Бердымухамедова Огулгерек Бердымухамедовой присвоили звание "Заслуженная ковровщица Туркменистана" за большие заслуги в развитии национального искусства ковроткачества. Решение принял президент страны.