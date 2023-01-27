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Лук на Филиппинах стал роскошью

Лук на Филиппинах стал роскошью Фото: pixabay
Килограмм основного ингредиента филиппинской кухни стоит дороже мяса. Причиной стал высокий уровень инфляции в стране, сообщает Zakon.kz.

Инфляция на Филиппинах достигла максимального показателя за последние 14 лет. Рост цен привел к тому, что лук стал настоящей роскошью не только в домах жителей страны, но и заведениях общепита.

"Раньше мы покупали от трех до четырех килограммов лука в день. Теперь мы покупаем полкилограмма, и это все, что мы можем себе позволить", — рассказала BBC владелица пиццерии.

Президент страны, он же министр сельского хозяйства, назвал рост цен на продукты "чрезвычайной ситуацией". Ухудшает положение, по его словам, погода: два сильнейших шторма обрушились за последнее время на Филиппины и нанесли урон урожаю. Власти страны приняли решение увеличить импорт лука.

В Казахстане инфляция по итогам 2022 года составила 18,8%. По данным Бюро нацстатистики, в октябре 2022 года цены на отдельные виды товаров выросли до 5%. Отдельные группы продуктов подорожали более чем на 14%.

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