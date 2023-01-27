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Казахстанские теннисисты отметились на международных турнирах

Теннис Четвертьфинал Чили Фото: ktf.kz
Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов пробился в четвертьфинал "Челленджера" в Чили, а Гозаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева прошли в полуфинал парного турнира на кортах Индии, сообщает Zakon.kz.

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27 января Тимофей Скатов сыграет в третьем круге одиночки на "Челленджере" в чилийском городе Консепсьон. За день до этого казахстанец переиграл колумбийца Николаса Мехию – 6:2, 6:2. За выход в полуфинал Скатов встретится со вторым сеяным данного турнира, хозяином корта Алехандро Табило.

Стоит отметить, что через неделю, а именно 4-5 февраля, мужская сборная Казахстана в гостях встречается с командой Чили в рамках квалификационного этапа командного чемпионата мира Кубка Дэвиса-2023.


Теннис Полуфинал Индия

Фото: ktf.kz

Представители женской сборной Казахстана Гозаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева хорошо выступают в Индии, где проходит турнир серии ITF World Tennis Tour W40.

За выход в полуфинал парных состязаний они обыграли сильный дуэт Нигину Абдураимову (Узбекистан) и Ен-Шу Лианг (Тайпей). Далее за выход в финал казахстанскую пару ждут вторые номера соревнований – Екатерина Яшина (Россия) и Рутуйя Бхосал (Индия).

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Тимофей Скатов Казахстан
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