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Спорт

Матч турнира в Германии печально закончился для казахстанского теннисиста

Теннисист, ракетка, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 08:50 Фото: Instagram/skatov_timofey
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории "Челленджер" в немецком Хагене, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, во втором круге турнира казахстанец уступил немцу Яннику Ханфманну со счетом 6:3, 4:6, 6:7.

Матч шел 2 часа 35 минут. До этого теннисисты между собой не встречались.

В четвертьфинале турнира немец сыграет против британца Яна Чоински.

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