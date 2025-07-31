Матч турнира в Германии печально закончился для казахстанского теннисиста
Фото: Instagram/skatov_timofey
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории "Челленджер" в немецком Хагене, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, во втором круге турнира казахстанец уступил немцу Яннику Ханфманну со счетом 6:3, 4:6, 6:7.
Матч шел 2 часа 35 минут. До этого теннисисты между собой не встречались.
В четвертьфинале турнира немец сыграет против британца Яна Чоински.
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