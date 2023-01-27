В Сенате Парламента Казахстана сообщили, что ночью 27 января 2023 года скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом говорится в Telegram-канале верхней палаты Парламента.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 45-м году жизни скоропостижно ушла из жизни новоизбранный сенатор Гульмира Каримова. Предварительный диагноз – "Анафилактический шок. Депутаты и аппарат Сената Парламента РК приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Гульмиры Раинбековны", – говорится в сообщении.

Гульмира Каримова родилась 13 августа 1977 года в Петропавловске. Окончила Северо-Казахстанский государственный университет (1998) по специальности "Учитель начальных классов", Кокшетауский университет (2008) – бакалавр финансов, Омский государственный педагогический университет (2016) – направление "педагогическое образование" (магистратура).

Трудовую деятельность начала с должности учителя начальных классов в Петропавловске: ГУ "Городская классическая гимназия" (1998-2001), ГУ "Средняя школа № 20" (2001-2002), ГУ "Школа-лицей "аль-Фараби" (2002-2004). В разные годы работала замдиректора по начальным классам в ГУ "Школа-лицей "аль-Фараби" (2004-2006), замдиректора по профильному обучению в ГУ "Школа-лицей "аль-Фараби" (2006-2010), директором в ГУ "Средняя школа-комплекс национального возрождения №17" (2010-2013). Также занимала должность руководителя отдела образования Петропавловска (09.2013-07.2017), а после стала руководителем Управления образования Северо-Казахстанской области (07.2017-09.2021). С сентября 2021 года по 16 января 2023 года – председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК.

16 января 2023 года она была избрана депутатом Сената Парламента РК от Северо-Казахстанской области.

19 января Гульмира Каримова, тогда еще занимавшая пост главы Комитета среднего образования Минпросвещения РК, рассказывала, когда в школах страны пройдет последний звонок.

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Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Гульмиры Раинбековны.