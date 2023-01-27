В Казахстане изменят правила и перечень товаров по обязательному оформлению СНТ

Комитет государственных доходов МФ РК разработал проект приказа о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается в новой редакции изложить:

Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ. При этом из Перечня СНТ предлагается исключить товары изъятий ВТО, но при этом включить товары, подлежащие прослеживаемости. Правила оформления СНТ и их документооборот.

Новой редакцией правил предусмотрено оформление СНТ не только в электронной форме, но и на бумажном носителе. Печатная форма СНТ будет оформляться при осуществлении транзитных перевозок автомобильным транспортом.



При этом обязанность по оформлению СНТ посредством Виртуального склада (ВС) будет распространяться на биотопливо, этиловый спирт или алкогольную продукцию, отдельные виды нефтепродуктов, а также товары, подлежащие прослеживаемости.



На остальные товары выписка СНТ будет осуществляться без применения модуля ВС.



Таким образом, оформлять СНТ на товары из перечня изъятий ВТО не потребуется, но появится обязанность оформлять СНТ посредством ВС на товары, подлежащие прослеживаемости.



Также исключается обязанность оформления СНТ по товарам, подлежащим маркировке.

Как поясняют в КГД, изменения вносятся по предложениям бизнеса для предоставления возможности налогоплательщику корректировать цену/стоимость товара, которая не всегда известна на дату оформления СНТ.



Эти изменения планируется ввести с 1 апреля 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 февраля.

Напомним, ввоз товаров, включенных в Перечень изъятий, на территорию РК должен осуществляться либо по ставкам ВТО, но без права вывоза за пределы Казахстана, либо по ставкам ЕТТ ЕАЭС с целью их дальнейшей реализации в государствах-членах Союза.