Оформление ЭСФ и СНТ будет обязательным на прекурсоры и химвещества

Министерство финансов подготовило проект изменений в некоторые приказы по вопросам выписки электронных счетов-фактур и сопроводительных накладных на товары, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено введение обязательств по выписке электронных счетов-фактур и оформлению сопроводительных накладных на наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, оборот которых регулируется законом РК "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими".

Данные меры вводятся в целях обеспечения контроля и мониторинга оборота прекурсоров и других химических веществ, потенциально используемых при изготовлении синтетических наркотиков.

Изменения и дополнения будут внесены в:

Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" ИС "ЭСФ (предусмотрена новая редакция);

Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также Правила оформления и их документооборота.

В частности, в Перечне товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, добавится новая строка:

Наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, оборот которых регулируется законом "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими", – с 1 июля 2025 года.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 апреля.