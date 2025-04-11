Оформление ЭСФ и СНТ будет обязательным на прекурсоры и химвещества
Проектом предусмотрено введение обязательств по выписке электронных счетов-фактур и оформлению сопроводительных накладных на наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, оборот которых регулируется законом РК "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими".
Данные меры вводятся в целях обеспечения контроля и мониторинга оборота прекурсоров и других химических веществ, потенциально используемых при изготовлении синтетических наркотиков.
Изменения и дополнения будут внесены в:
- Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" ИС "ЭСФ (предусмотрена новая редакция);
- Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также Правила оформления и их документооборота.
В частности, в Перечне товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, добавится новая строка:
Наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, оборот которых регулируется законом "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими", – с 1 июля 2025 года.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 апреля.