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Право

Оформление ЭСФ и СНТ будет обязательным на прекурсоры и химвещества

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 09:05 Фото: freepik
Министерство финансов подготовило проект изменений в некоторые приказы по вопросам выписки электронных счетов-фактур и сопроводительных накладных на товары, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено введение обязательств по выписке электронных счетов-фактур и оформлению сопроводительных накладных на наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, оборот которых регулируется законом РК "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими".

Данные меры вводятся в целях обеспечения контроля и мониторинга оборота прекурсоров и других химических веществ, потенциально используемых при изготовлении синтетических наркотиков.

Изменения и дополнения будут внесены в:

  • Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" ИС "ЭСФ (предусмотрена новая редакция);
  • Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также Правила оформления и их документооборота.

В частности, в Перечне товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, добавится новая строка:

Наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, оборот которых регулируется законом "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими", – с 1 июля 2025 года.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 апреля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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