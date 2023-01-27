В Таразе преподавателя вуза поймали на взятке

46-летнего преподавателя вуза задержали в служебном кабинете при получении от студента 200 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Преподаватель требовал по 50 тыс. тенге со студентов для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов. Свою вину мужчина признал полностью.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Начато досудебное расследование.





В отношении него может последовать наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества. Либо лишение свободы от 3 до до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Сотрудницу отдела образования в Шымкенте подозревают в получении взятки в сумме 800 тыс. тенге от руководителей детсадов за положительные решения по проверке учреждений.









