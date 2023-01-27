Казахстанские боксеры завоевали 20 медалей на молодежном ЧА-2023

Cборная Казахстана по боксу завершила свои выступления на азиатском первенстве-2023 среди молодежи до 22 лет в Бангкоке (Таиланд). В копилке казахстанской дружины 20 наград различного качества, сообщает Zakon.kz.

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Женская и мужская сборные Казахстана в итоге завоевали 20 медалей: 5 золотых, 3 серебряные и 12 бронзовых. Эти цифры позволили казахстанцам разместиться на второй позиции в общекомандном зачете. Лидерами стали представители Узбекистана, у них 21 награда (14, 4, 3). Призовую тройку замкнули хозяева ринга – боксеры Таиланда (3, 4, 2).

У Казахстана с медалями высшего качества на родину возвращаются Санжар Ташкенбай (48 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Жасмин Кизатова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг).







"Серебра" удостоились Абзал Серик (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг) и Диас Молжигитов (75 кг).

Бронзовые призы привезут домой Талгат Сырымбетов (60 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Ерхат Бекзат (92 кг) и Аманат Сабыргали (свыше 92 кг).

На третье место пьедестала почета у девушек поднялись: Молдир Тойкова (50 кг), Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Назерке Серик (63 кг), Акнар Ищанова (66 кг) и Дана Дидай (75 кг).

