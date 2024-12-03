Казахстанские боксеры увеличили количество медалей на ЧА-2024

Старт четвертого дня азиатского первенства по боксу в Таиланде принес для казахстанской сборной еще одну гарантированную медаль бронзового качества, благодаря досрочному полуфиналу члена нашей женской команды Миланы Сафроновой, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская боксерша, которая выступает в весовой категории до 66 кг, не поднимаясь на ринг, уже получила как минимум "бронзу".

Причиной стала тайпейская соперница Ли Мин, которая отказалась от боя с Сафроновой и добровольно отдала путевку в полуфинал ЧА-2024. Теперь Милана ждет победителя другой встречи 1/4 финала.

3 декабря порадовал отечественных любителей бокса один из лидеров нашей сборной Махмуд Сабырхан, который раньше времени закончил свой поединок против Лай Ян-Линя (Тайбей), трижды отправив соперника в нокдаун.

Тем самым к этой минуте в копилке казахстанских боксеров семь наград, шесть которых были добыты уже после церемонии жеребьевки азиатского чемпионата.