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Казахстанские боксеры увеличили количество медалей на ЧА-2024

Бокс Медаль ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:13 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Старт четвертого дня азиатского первенства по боксу в Таиланде принес для казахстанской сборной еще одну гарантированную медаль бронзового качества, благодаря досрочному полуфиналу члена нашей женской команды Миланы Сафроновой, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская боксерша, которая выступает в весовой категории до 66 кг, не поднимаясь на ринг, уже получила как минимум "бронзу".

Причиной стала тайпейская соперница Ли Мин, которая отказалась от боя с Сафроновой и добровольно отдала путевку в полуфинал ЧА-2024. Теперь Милана ждет победителя другой встречи 1/4 финала.

3 декабря порадовал отечественных любителей бокса один из лидеров нашей сборной Махмуд Сабырхан, который раньше времени закончил свой поединок против Лай Ян-Линя (Тайбей), трижды отправив соперника в нокдаун.

Тем самым к этой минуте в копилке казахстанских боксеров семь наград, шесть которых были добыты уже после церемонии жеребьевки азиатского чемпионата.

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