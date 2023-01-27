Алматинцам разъяснили меры по снижению закредитованности населения

Комитетом государственных доходов был проведен выездной семинар для населения Алматы в рамках разъяснения Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц", который состоялся в здании Казахской государственной филармонии им. Жамбыла 26 января 2023 года.

Вопросы восстановления платежеспособности и банкротства были всесторонне освещены руководителями управлений и учебного центра КГД МФ РК.



Этот закон длительное время изучался и с учетом международной практики, и было введено три вида процедур: внесудебное, судебное и восстановление платежеспособности. Об этом подробнее рассказала в своем докладе заместитель руководителя Управления по работе с задолженностью и несостоятельными должниками КГД МФ РК Меруерт Сисембаева.

Фото: Zakon.kz

Закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" подписан президентом 30 декабря 2022 года.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

Разработанный механизм будет работать при следующих условиях:

долг заявителя перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не должен превышать 5,5 млн тенге (1600 МРП);

12 последовательных месяцев на дату подачи заявления гражданин не погашал долг по обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторами;

у заявителя отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;

до подачи заявления с банком было проведено урегулирование просроченной задолженности.

Законом предусмотрены особые условия для граждан – получателей АСП в течение шести месяцев и теми, чья задолженность не погашается свыше пяти лет, которые смогут воспользоваться правом объявить себя банкротами.

Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале "электронное правительство". Важно, чтобы к нему были приложены перечень кредиторов, а также документ об урегулировании долга с банком или микрофинансовыми организациями. Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям.

Процедура судебного банкротства

Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота.

Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства.

Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать.

Процедуру судебного банкротства, для которого нужно подать заявление в суд, осуществляют финансовые управляющие. Речь идет о действующих администраторах, профессиональных бухгалтерах, юридических консультантах, аудиторах.

Процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до пяти лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Преимущества процедуры: человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

Последствия банкротства: ограничение на получение займов и кредитов в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);

повторное применение банкротства через семь лет;

мониторинг финансового состояния в течение трех лет.

Следует отметить, что долги по алиментам, возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям, списанию не подлежат.

В этот же день КГД был реализован обучающий курс. Цель – ознакомление и подготовка сотрудников управлений департамента Алматы, а также районных управлений, непосредственно задействованных в процессе реабилитации и банкротства физических лиц-задолжников. На мероприятии были даны практические советы на ситуационные моменты в приеме заявлений, а также раскрыты все аспекты процесса банкротства.

Фото: Zakon.kz

Семинар для населения и курс для работников органов государственных доходов прошел с аншлагом, было много обсуждений и обратной связи, что говорит об актуальности темы банкротства.

