За взятку в 2 млн тенге задержан замдиректора филиала АО "Казпочта"

В Павлодарской области задержан заместитель директора филиала АО "Казпочта". Он подозревается в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Павлодарской области при содействии службы внутренней безопасности АО "Казпочта" по подозрению в совершении коррупционного преступления задержан и заключен под стражу заместитель директора областного филиала АО "Казпочта".

"Он подозревается в получении от представителя подрядной организации взятки в сумме 2 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ". Антикоррупционная служба по Павлодарской области

Как отметили в ведомстве, окончательное решение о виновности подозреваемого будет принято судом.

В начале января был задержан замначальника отдела полиции в Мангистауской области.