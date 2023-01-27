Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Туристский кешбэк предложили ввести для казахстанцев

Казахстан Фото: unsplash
Туристский кешбэк для казахстанцев внутри страны предложил ввести министр культуры и спорта Асхат Оралов. Такая система позволит возвращать казахстанцам до 20% от стоимости тура во время менее активного сезона для отдыха, если путевки были приобретены в турагентствах, сообщает Zakon.kz.

К примеру, возврат 20% от суммы затрат будет действовать на новых направлениях в Абайской и Улытауской областях. На направлениям Алматы, Бурабай кешбэк составит 10%.

"Кешбэк станет новым инструментом, чтобы сделать более привлекательным внутренний туризм. Увеличив спрос, мы окажем поддержку и отечественным турагентствам. Считаю, что нашему министерству следует ускорить рассмотрение вопроса по внедрению туристического кешбэка", – отметил Асхат Оралов.

В Бюро нацстатистики отметили, что за 9 месяцев 2022 года курортные зоны посетили 2,4 млн внутренних туристов. 

Читайте также

Когда планируют завершить строительство нового терминала аэропорта Алматы

В Алматы экологи выступили против расширения "Шымбулака"

Казахстанцы вновь смогут летать в столицу Азербайджана

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Землетрясение произошло недалеко от Алматы
Землетрясение ощущалось в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления