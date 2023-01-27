Туристский кешбэк предложили ввести для казахстанцев

Туристский кешбэк для казахстанцев внутри страны предложил ввести министр культуры и спорта Асхат Оралов. Такая система позволит возвращать казахстанцам до 20% от стоимости тура во время менее активного сезона для отдыха, если путевки были приобретены в турагентствах, сообщает Zakon.kz.

К примеру, возврат 20% от суммы затрат будет действовать на новых направлениях в Абайской и Улытауской областях. На направлениям Алматы, Бурабай кешбэк составит 10%.

"Кешбэк станет новым инструментом, чтобы сделать более привлекательным внутренний туризм. Увеличив спрос, мы окажем поддержку и отечественным турагентствам. Считаю, что нашему министерству следует ускорить рассмотрение вопроса по внедрению туристического кешбэка", – отметил Асхат Оралов.

В Бюро нацстатистики отметили, что за 9 месяцев 2022 года курортные зоны посетили 2,4 млн внутренних туристов.

