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Законодательство РК

В Казахстане вступили в силу поправки об отмене "визарана" для иностранцев

вступил в силу визаран для иностранце Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 27 января 2023 года начало действовать постановление правительства, которым внесены изменения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из РК и Правила осуществления миграционного контроля, сообщает Zakon.kz.

Теперь иммигранты, прибывшие в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, смогут находиться в стране 30 календарных дней со дня пересечения Государственной границы РК. При этом общий срок их пребывания не может превышать 90 календарных дней в течение периода в 180 календарных дней.

Для граждан государств-членов Евразийского экономического союза установлен срок пребывания в 90 календарных дней также в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Ранее в правилах вопрос выезда и въезда не был урегулирован и иностранцы могли выехать на 1-2 дня и затем снова вернуться в Казахстан. Теперь они смогут это сделать только по истечении 180 дней.

При этом установленные ограничения не распространяются на иммигрантов, получивших разрешение на временное проживание или въехавших страну по визе.

Визаран (visa run) – это практика пересечения границы государства для обновления сроков легального пребывания в нем.


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