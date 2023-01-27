Прокурор Мангистау: Будущие поколения некоторых животных могут увидеть только на картинках

Серьезный урон, наносимый браконьерами экологии, обсудили на Координационном совете по инициативе прокуратуры Мангистауской области с участием акима региона Нурлана Ногаева, первых руководителей правоохранительных органов области и представителей общественности.

Как показывает практика, несмотря на ужесточение наказания за совершение браконьерства, продолжаются факты преступного отлова рыбы и другой краснокнижной фауны.



За последние три года зарегистрировано 212 преступлений по браконьерству, осуждено 132 человека, при этом 42% из них получили реальные сроки.

К примеру, принятыми мерами правоохранительных органов пресечена деятельность транснациональной преступной группы. Она занималась незаконной деятельностью на территории Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Приговором суда шесть лиц осуждены к лишению свободы от девяти до 10 лет.

"Браконьерами наносится непоправимый ущерб природе, их нельзя только исчислять деньгами, будущие поколения в последующем могут увидеть некоторых истребляемых преступниками животных только на картинках, если ситуацию не взять на контроль". Прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков

Однако, как считает прокурор, лишь карательными мерами нельзя изменить ситуацию.

"Наряду с этим необходимо прививать бережное отношение к природе уже со школьной скамьи, повышать культурное воспитание населения, разъясняя пагубность безответственного отношения к окружающему миру". Руфат Куттуков

Для этих целей прокуратурой Мангистауской области совместно с активными, сознательными гражданами проводятся разъяснительные работы среди населения, в школах, где сотрудниками прокуратуры постоянно проводятся профилактические мероприятия, поднимаются и экологические вопросы.

Фото: Zakon.kz

Наряду с этим прокурор области предложил ряд законодательных поправок, которые поддержаны членами Координационного совета.



Также обсуждены вопросы материально-технического обеспечения уполномоченных органов.

"Регион, его животный мир, Каспийское море являются важной частью истории развития нашей государственности. Поэтому немаловажно сохранить для будущих поколений соответствующую экологическую среду с ее богатой и разнообразной флорой и фауной". Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев

Фото: Zakon.kz

По его словам, в свой приезд в регион глава государства наряду с учреждаемым институтом научных исследований озвучил предложение создать рабочую группу с участием ученых мирового уровня и государств, освещающих проблемы Каспийского моря.

