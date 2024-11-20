Лекцию о профилактике наркомании прослушали 48 тысяч юношей и девушек в Туркестанской области

В актовом зале Департамента полиции Туркестанской области проведен Координационный совет правоохранительных органов с участием акима области Дархана Сатыбалды.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Бейсен Тажибаев, начальник департамента полиции М. Кабденов, прокурор М. Тлеубердиев, руководитель КНБ Б. Калмурзаев, начальник Департамента Агентства по противодействию коррупции М. Тулеубаев, начальник ДЧС А. Тулешов и руководитель Департамента здравоохранения А. Байдувалиев. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, направленные именно на борьбу с наркоманией.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

На совещании участники обсудили проделанную работу и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Также были заслушаны доклады руководителей органов и озвучены предложения.

Заместитель начальника областного ДП Курманбек Сахов отметил, что с начала года полицией зарегистрировано более 650 фактов незаконного оборота наркотиков и изъято свыше 330 кг наркотических средств. В целях предотвращения наркопреступлений проведены профилактические мероприятия с участием около 48 000 школьников и студентов.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Кроме того, в ходе мониторинга социальных сетей полицией Туркестанской области приостановлена деятельность 34 интернет-магазинов, выявленных на Telegram-канале, а 104 сайта были заблокированы в рамках программы киберконтроля.

В завершение совещания члены Координационного совета договорились усилить совместную работу по профилактике наркомании, а также проводить воспитательную работу и лекции среди молодежи и студентов.