Техосмотр для автомобилей с иностранными номерами стал доступен в Казахстане

С 27 января автомобили с иностранными номерами могут пройти техосмотр, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, владельцы или водители иностранных автотранспортных средств могут пройти обязательный техосмотр в любом из 1815 центров технического осмотра.

Адреса и графики работы центров указаны в реестре на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития (раздел "документы").

30 декабря 2022 года был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации отдельных поручений главы государства".

В рамках данного НПА внесены дополнения в часть 1 статьи 88 закона "О дорожном движении" в части проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах и пребывающих в Казахстане более 90 календарных дней подряд с даты ввоза (въезда).