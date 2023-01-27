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Смаилов об аэропорте Шымкента: Не соответствует статусу международного

Смаилов поручил ускорить строительство нового терминала аэропорта в Шымкенте Фото: primeminister.kz
27 января, прибыв с рабочей поездкой в Шымкент, премьер-министр РК Алихан Смаилов вне запланированной программы в первую очередь ознакомился с состоянием городского аэропорта и поручил ускорить строительство нового терминала, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов отметил, что Шымкент является третьим по величине мегаполисом страны, удачно расположенным на стыке транспортных потоков между Востоком и Западом.

Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что состояние городского аэропорта, являющегося своего рода визитной карточкой Шымкента, не соответствует статусу международного.

Смаилов об аэропорте Шымкента: Не соответствует статусу международного

Фото: primeminister.kz

"Еще в 2018 году было дано поручение построить новый терминал. Почему он до сих пор не сдан в эксплуатацию? Состояние аэропорта создает первое впечатление у туристов, гостей города и страны в целом. В этой связи быстрое введение нового терминала имеет большое значение".Алихан Смаилов

В свою очередь аким Шымкента Мурат Айтенов доложил, что на сегодняшний день проект завершен на более чем 80%, всего строится 40 тыс. кв. метров. Окончательный ввод в эксплуатацию ожидается до конца 2023 года.

Смаилов об аэропорте Шымкента: Не соответствует статусу международного

Фото: primeminister.kz

По словам градоначальника, это будет один из крупнейших терминалов в республике.

Глава правительства указал, что акимату необходимо как можно скорее завершить все работы и не допустить дальнейшего затягивания строительства.

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