Смаилов об аэропорте Шымкента: Не соответствует статусу международного
Алихан Смаилов отметил, что Шымкент является третьим по величине мегаполисом страны, удачно расположенным на стыке транспортных потоков между Востоком и Западом.
Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что состояние городского аэропорта, являющегося своего рода визитной карточкой Шымкента, не соответствует статусу международного.
Фото: primeminister.kz
"Еще в 2018 году было дано поручение построить новый терминал. Почему он до сих пор не сдан в эксплуатацию? Состояние аэропорта создает первое впечатление у туристов, гостей города и страны в целом. В этой связи быстрое введение нового терминала имеет большое значение".Алихан Смаилов
В свою очередь аким Шымкента Мурат Айтенов доложил, что на сегодняшний день проект завершен на более чем 80%, всего строится 40 тыс. кв. метров. Окончательный ввод в эксплуатацию ожидается до конца 2023 года.
Фото: primeminister.kz
По словам градоначальника, это будет один из крупнейших терминалов в республике.
Глава правительства указал, что акимату необходимо как можно скорее завершить все работы и не допустить дальнейшего затягивания строительства.