Смаилов раскритиковал неприятный запах в Актобе
Глава правительства указал, что решение экологических проблем Актобе является одной из приоритетных задач местных исполнительных органов.
"Промышленные предприятия являются загрязнителями воздуха и причиной неприятного запаха в Актобе. Усугубляют ситуацию регулярные пожары на мусорном полигоне. Обоснованное недовольство актюбинцев вызывает и неудовлетворительная работа служб по вывозу мусора. На все эти вопросы акимату области необходимо обратить пристальное внимание и принять оперативные меры по их решению".Алихан Смаилов
В части строительства новых канализационно-очистных сооружений премьер-министр отметил необходимость до конца года закончить подготовку всей документации и реализовать важный для города проект в течение ближайших 2-2,5 лет. Данный вопрос будет находиться на контроле правительства.
По словам акима Актюбинской области Ералы Тугжанова, строительство КОС позволит решить одну из основных экологических проблем Актобе – загрязнения воздуха сероводородом.
КОС Актобе были введены в эксплуатацию 1981 году. В настоящее время основные сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, износ достиг 80%. На сегодняшний день разработано технико-экономическое обоснование для строительства новых КОС. Документ уже получил положительное заключение госэкспертизы. Кроме того, утверждена детальная дорожная карта по реализации проекта, где предусмотрены мероприятия от подготовки документации до ввода объекта в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику великому казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву в Актобе.