Смаилов раскритиковал неприятный запах в Актобе

Находясь в Актюбинской области с рабочей поездкой, премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с состоянием канализационно-очистных сооружений (КОС) Актобе и планами по строительству новых, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства указал, что решение экологических проблем Актобе является одной из приоритетных задач местных исполнительных органов.

"Промышленные предприятия являются загрязнителями воздуха и причиной неприятного запаха в Актобе. Усугубляют ситуацию регулярные пожары на мусорном полигоне. Обоснованное недовольство актюбинцев вызывает и неудовлетворительная работа служб по вывозу мусора. На все эти вопросы акимату области необходимо обратить пристальное внимание и принять оперативные меры по их решению". Алихан Смаилов

В части строительства новых канализационно-очистных сооружений премьер-министр отметил необходимость до конца года закончить подготовку всей документации и реализовать важный для города проект в течение ближайших 2-2,5 лет. Данный вопрос будет находиться на контроле правительства.

По словам акима Актюбинской области Ералы Тугжанова, строительство КОС позволит решить одну из основных экологических проблем Актобе – загрязнения воздуха сероводородом.

КОС Актобе были введены в эксплуатацию 1981 году. В настоящее время основные сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, износ достиг 80%. На сегодняшний день разработано технико-экономическое обоснование для строительства новых КОС. Документ уже получил положительное заключение госэкспертизы. Кроме того, утверждена детальная дорожная карта по реализации проекта, где предусмотрены мероприятия от подготовки документации до ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику великому казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву в Актобе.