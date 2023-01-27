Для чего ввели туристский взнос bed tax в Казахстане

С начала года с каждого иностранного туриста, который остановится в гостинице, будет взиматься туристский взнос. Накопленные средства будут направлять на развитие туризма. Об этом заявил на коллегии ведомства вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Еркинбаев разъяснил нововведения в части развития туризма в стране.

"С начала года с каждого иностранного туриста, который остановится в гостинице, будет взиматься bed tax. Собранные средства будут направляться в местный бюджет. Регионами ведется работа по утверждению ставок. Уже больше 30 городов и районов утвердили свои ставки". Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев

По его словам, таким образом в Казахстане появится альтернативный источник финансирования на развитие регионального туризма, проведение мероприятий, информационных туров либо строительство инфраструктуры.

"Согласно прогнозам, по итогам 2023 года в регионах накопится не менее 2,5 млрд тенге. Для эффективного мониторинга поступающих средств Министерством финансов разработан отдельный код бюджетной классификации. Если раньше было переживание о том, что деньги, которые поступают от bed tax, попадут в общую массу денег акиматов и непонятно будет, куда они их потратят, то тут Минфин определил отдельный код бюджетной классификации, и маслихаты, и общество всегда могут четко отслеживать, какое количество денег имеет акимат от туристских взносов, чтобы в следующем году их можно было тратить именно на нужды туризма". Ержан Еркинбаев

Он также прокомментировал опасения о том, что такой вид взносов отпугнет иностранных туристов.

"Бытует мнение, что bed tax будет отталкивать туристов, эти 3-4 доллара. Но каждый из нас путешествовал, и мы знаем, что, выбрав страну для путешествия, ты никогда не оцениваешь ее по этому требованию, установленному в стране. Большинство стран применяют практику 5-6%, есть и 15%. При этом отдельные участники рынка высказывают разное мнение, например, приостановить действие правил. Мы думаем, что приостанавливать уже начатое нет необходимости". Ержан Еркинбаев

Спикер напомнил, что в прошлом году действовал мораторий и в итоге туристский сбор не взимался.

Отклонили, по его словам, в ведомстве и предложение перейти от процентной ставки на фиксированную.

"К примеру, номер стоит 200 тысяч тенге, за него турист будет платить bed tax 3 тысячи тенге. Есть гостиничные номера, которые стоят 10 тысяч тенге, не совсем справедливо, если оба будут платить одинаковую сумму". Ержан Еркинбаев